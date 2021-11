Subway comemora aniversário com muitas promoções!

Subway, a maior rede de fast food do mundo, completou cinco anos em Alegrete e está preparando uma super promoção para o dia 30 de novembro.

O empresário Jonas Pradel apostou no segmento gastronômico através da franquia Subway, que desde a sua inauguração tornou-se a “sensação da cidade”, conquistando público de todas as idades e os paladares mais exigentes.

Com o seu estilo americano, o Subway mantém o mais alto padrão de qualidade e conta com uma variedade de pães, ingredientes frescos, molhos tradicionais e exóticos, além de deliciosas sobremesas!



E para comemorar o sucesso do empreendimento que há cinco anos encanta a todos pela simplicidade e pelos pratos atrativos e muito saborosos, a equipe Subway preparou uma Super Promoção para o dia 30 de novembro (terça-feira): Na compra de um Subway de qualquer sabor, você ganha outro! *exceto os sanduíches “baratíssimo” e “do dia”.

Aproveite e participe!

Subway Alegrete

Endereço: Luiz de Freitas, 237 – Centro