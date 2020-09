Compartilhe









O processo seletivo Exército Brasileiro 3ª Região Militar tem vagas para Oficial Técnico Temporário de nível superior. Confira os requisitos e como participar.

Está aberto mais um processo seletivo Exército Brasileiro 3ª Região a ser realizado no Rio Grande do Sul. Desta vez, as oportunidades são de cadastro reserva para nível superior como Aspirante a Oficial. Os selecionados passarão pelo Estágio de Serviços Técnicos para ingresso em 2021 na patente de Oficial Técnico Temporário.

Requisitos do processo seletivo Exército Brasileiro 3ª Região:

Os interessados em participar do processo seletivo Exército Brasileiro 3ª Região precisam ser brasileiros e ter entre 20 e 41 anos. As vagas são para:

Psicólogo: é necessária a graduação em Psicologia e registro no CRP;

Engenheiro de Minas: é requisito a graduação em Engenharia de Minas e registro no CREA.

O ingresso nas Forças Armadas será por um período de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais tempo dependendo das necessidades das guarnições.

Inscrições do processo seletivo Exército Brasileiro 3ª Região

O período para se inscrever no processo seletivo Exército Brasileiro 3ª Região ficará aberto até o dia 18 de setembro de 2020. As inscrições devem ser realizadas pelo Sistema de Seleção de Candidatos a Temporários (SiSCanT), no qual é necessário preencher o formulário online. Os candidatos também precisam fazer upload dos documentos pessoais e de experiência profissional.

A lista do que deve ser enviado está no Anexo C do edital. Para validar a inscrição no processo seletivo Exército Brasileiro 3ª Região, é preciso pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 50,00. Vale ressaltar que haverá isenção de taxa apenas para candidatos:

Registrados no CadÚnico; ou

Que sejam doadores de medula óssea.

Etapas do processo seletivo Exército Brasileiro 3ª Região

Serão realizadas as seguintes etapas no processo seletivo Exército Brasileiro 3ª Região:

Avaliação Curricular

Todos os candidatos do processo seletivo Exército Brasileiro 3ª Região passarão por uma avaliação curricular (prova de títulos) baseada nos documentos enviados na inscrição. Assim, os pontos serão dados por:

Doutorado: 3,5 pontos;

Mestrado: 3 pontos;

Especialização: 2,5 pontos;

Graduação: 2 pontos;

Curso de extensão: 1 ponto;

Publicação de livro: 2 pontos por livro, somando até 6 pontos;

Publicação de capítulo de livro: 1 ponto por capítulo, somando até 3 pontos;

Publicação de artigo: 0,5 por artigo, somando até 1,5 ponto;

Atividade como Professor universitário: 2 pontos por Instituição;

Atividade como Professor de ensino fundamental/médio/profissionalizante: 1 ponto por Instituição;

Atividade como Monitor de ensino: 0,5 ponto por semestre, somando até 1 ponto;

Atividade civil: 0,2 ponto por mês completo, somando até 24 pontos;

Atividade militar: 0,4 ponto por mês completo, somando até 24 pontos.

Entrevista e Inspeção de Saúde

Aqueles que forem aprovados na primeira etapa do processo seletivo Exército Brasileiro 3ª Região serão convocados para uma entrevista com conferência de documentos presencial. Dessa forma, os candidatos deverão entregar impressa toda a documentação que foi anexada na inscrição, com original e cópia.

A entrevista tem apenas a função de sanar dúvidas em relação ao currículo dos candidatos antes desses ingressarem nas Forças Armadas.

Já a inspeção se saúde será a verificação das condições físicas dos inscritos por meio de exames de sangue, laboratório e imagens. Os resultados devem ser entregues pelos candidatos para serem analisados por uma junta médica. Também serão considerados fatores como altura e peso nessa fase.

Exame de Aptidão Física

Para a próxima etapa do processo seletivo Exército Brasileiro 3ª Região, os candidatos serão submetidos a um exame de aptidão física, em que irão realizar séries de:

Flexão de braços;

Abdominal supra;

Corrida livre de 12 minutos.

Essa fase acontecerá em dois dias com data e hora marcadas.

Seleção Complementar

Por fim, haverá uma seleção complementar para verificar possíveis alterações na saúde física e mental do candidato. O processo seletivo Exército Brasileiro 3ª Região também irá investigar a vida social e moral dos inscritos, para garantir que esses se enquadram no perfil de Oficial.

