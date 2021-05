Procon atende mais de 750 consumidores em abril e investe em pesquisa de preços

Compartilhe















A Secretária de Desenvolvimento e Turismo da Prefeitura de Alegrete, através do Procon, realizou no mês de abril 745 atendimentos. Desses, 206 foram presenciais, 323 por telefone e 216 por e-mail. Ainda foram realizados 206 encaminhamentos.

Durante o mês de abril, segundo relatório do órgão, além dos atendimentos foram realizadas diversas ações. Entre elas, fiscalizações em razão da pandemia, operações, três pesquisas de preços, sendo duas sobre o preço dos combustíveis e uma referente ao valor da cesta básica, reuniões virtuais, reuniões periódicas com o Conselho de Defesa do Consumidor, fiscalizações e orientações sobre a prevenção da Covid-19 na área da construção civil e 18 processos administrativos em andamento referentes a descumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

O Procon atende provisoriamente na rua Luiz de Freitas, nº 151, junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. O atendimento deve ser agendado através do telefone (55) 3426-2105, pelo e-mail, whatsapp ou demais plataformas digitais.