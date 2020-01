Procon divulga pesquisa de preço do material escolar; variação de alguns itens chega a 300%

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon, realizou pesquisa de 37 itens que compõe a lista de material escolar para o ano de 2020. A pesquisa foi realizada em 14 estabelecimentos comerciais do município.

Os itens com maior variação de preço são a borracha branca comum, entre R$ 0,50 e R$ 2,29, caderno 10 matérias com 100 folhas, entre R$ 7,90 e R$ 12,90, lápis preto n° 2 com 4 unidades, entre R$ 1,75, e R$ 7,99 e mochila, que varia de R$ 20,00 a R$ 69,99.

O objetivo da pesquisa é fornecer ao consumidor uma amostra da diferença de valores mercado de material escolar, chamando atenção para a necessidade de comparação antes de efetuar a compra. Os preços podem ter variações consideráveis de um estabelecimento para o outro, inclusive por ocasião de descontos especiais, promoções e principalmente diferenças de marcas. Por isso o consumidor deve fazer uma pesquisa em vários estabelecimentos e negociar descontos e prazos para pagamento. A compra em conjunto também pode facilitar as negociações.

O valor total da lista de material escolar mais barata foi R$ 135,81 e a mais cara R$ 206,91. O preço médio é R$ 137,15. Outra dica do Procon é promover e participar da troca de livros didáticos entre alunos que cursam séries diferentes. Na busca pelo menor preço é importante que o consumidor não esqueça de atentar pela qualidade e procedência dos produtos, evitando ter de efetuar novamente compras de materiais que deveriam durar pelo menos até o final do ano letivo.

A Pesquisa completa está disponível na página do Procon, no site da Prefeitura de Alegrete.

DPCOM-PMAlegrete