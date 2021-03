Procon e Vigilância Sanitária realizam operação de Páscoa

Compartilhe















A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon, e a Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária, estão realizando uma “operação de páscoa”, com objetivo de fiscalizar os produtos que comercializados durante a Semana Santa, especialmente chocolates, peixes e derivados.

Os técnicos dos órgãos estão intensificando as fiscalizações, principalmente neste período, em todos os mercados e supermercados do município. “A operação foi motivada com o objetivo de prevenir situações que podem ocorrer durante a semana, bem como garantir o direito à informação e a saúde dos consumidores, além de evitar abusos”, destacou o diretor do Procon de Alegrete Geferson Cambraia.

Estão sendo observados pelos técnicos a validade dos produtos, os preços, formas de pagamentos, o possível descumprimento de publicidade e oferta e as condições de higiene dos estabelecimentos. Dependendo das situações encontradas nos estabelecimentos a operação poderá se estender durante a semana.

A diretora da Vigilância Sanitária Liane da Costa e o diretor do Procon Geferson Cambraia, informam que é muito importante que os consumidores atentem para a qualidade dos produtos, a temperatura, local onde estão sendo armazenados, bem como é aconselhável comparar pesos, qualidade e preços. “Existem muitas variações de preços entre os estabelecimentos e o consumidor deve ficar atento quanto a isso”, destacou o diretor do Procon Alegrete.

Em caso de dúvidas é possível entrar em contato com o Procon pelos telefones: 3426-2105 e 3422-2084, e com a Vigilância Sanitária através do número: 3961-1031.

