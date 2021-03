Santa Casa receberá 750 mil em repasses do governo do Estado

Compartilhe















A Santa Casa de Alegrete receberá mais R$ 750 mil para fortalecer o atendimento de pacientes com Covid-19. O repasse foi confirmado com a publicação da Portaria da Secretaria da Saúde (SES) 284/2021 no Diário Oficial do Estado, em edição extraordinária na terça-feira (30/3). Os recursos são provenientes de uma articulação entre governo do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado.

Com os recursos, haverá pagamento de diárias para leitos clínicos no valor de R$ 60.000 e para leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no valor de R$ 690.000.

Conforme a secretária da Saúde, Arita Bergmann, essa verba emergencial é fruto do esforço coletivo de todos os poderes do Estado para reforçar e qualificar o atendimento à Covid-19 nos hospitais gaúchos. “Todos os hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Rio Grande do Sul serão contemplados por este recurso, que pode utilizado pelas instituições para qualquer investimento em custeio, como compra de medicamentos e equipamentos”, explicou.

O prefeito Márcio Amaral enfatiza que o repasse ajudará muito Alegrete, pois a Santa Casa é um hospital regional e precisa deste suporte.