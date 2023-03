Procon pede: não abra links desconhecidos que chegam pelo whats

Por mais que se oriente dos perigos que as pessoas correm com as ofertas de internet, com mensagens que chegam pelo whats, uma infinidade de pessoas continua caindo em golpes todos os dias.

Essa afirmação é de Jeferson Cambraia, diretor do Procon que, novamente, coloca que continuam orientando os consumidores para que não atendam ligações suspeitas, enviem fotos de documentos e não assinem contratos, sem ter a certeza que o serviço que está sendo oferecido é confiável.

-É lamentável, mas têm muitas pessoas que continuam caindo em golpes de empréstimos, compras pela internet e imprimindo boletos falsos. Na dúvida, procure o Procon, alerta Cambraia.

Esses links que, seguidamente, enviam pelo whats é um perigo, diz o diretor do Procon, porque acabam clonando o número do celular e, também, tem chances de entrarem nos aplicativos de contas bancárias e cartões de créditos de consumidores.