Produção de alimentos no pós-pandemia será tema da Abertura da Colheita do Arroz em 2022

Data do evento está confirmada para o período entre 16 e 18 de fevereiro em Capão do Leão com atividades presenciais e online



A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) definiu a data da 32ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas. Será entre os dias 16 e 18 de fevereiro de 2022, novamente na Estação Experimental Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS). O evento terá como tema “A Produção De Alimentos No Pós-Pandemia. Novos Patamares, Novos Desafios.”

O presidente da Federarroz, Alexandre Velho, observa que o tema da nova edição da Abertura da Colheita se deve cada vez mais a busca por uma intensificação da produção de alimentos. “Isso passa por novos patamares de produtividade, mas também passa por novos patamares de aumento de custos, que está sendo projetado para a próxima safra”. explica, colocando que, no pós-pandemia, estes novos patamares impõem o desafio de continuar buscando eficiência por meio de uma produção diversificada. “Nós continuamos acreditando que o sucesso da atividade está ligado à rotação de culturas e à intensificação do sistema de produção”, destaca. Com a correalização da Embrapa e apoio do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) na condução das lavouras, o evento, um dos poucos realizados de forma presencial ao longo de 2021, seguirá o formato híbrido com atividades presenciais e on-line. A programação contará com as vitrines tecnológicas, feira, palestras e debates, homenagens e ato da Abertura Oficial. A organização possui a expectativa de grande público presencial, tendo em vista a perspectiva de reabertura sem restrições sanitárias dos eventos em 2022.

Foto: Irga Zona Sul/Divulgação

Texto: Rejane Costa/AgroEffective