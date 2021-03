Produtor, vítima de abigeato, encontra vísceras de novilha dentro de bueiro e prejuízo já chega a 15 mil reais

Compartilhe















O abigeato é um crime que envolve a subtração de animais, principalmente domesticados, como animais de carga e animais para abate, no campo e fazendas.

Esse é um dos crimes mais praticados em Alegrete. Recorrentes situações chegam até o conhecimento da polícia civil que busca maneiras de frear a ação dos criminosos.

No primeiro dia de março, o município de maior extensão territorial do RS, registrou mais um caso de abigeato, envolvendo um produtor rural que mantém uma chácara no 8º subdistrito de Rincão de São Miguel. Conforme registro da polícia civil, a vítima de 64 anos teria notado a falta de um animal bovino da propriedade rural e ao fazer as buscas no local acabou encontrando as vísceras do animal enrolado numa lona dentro de um bueiro próximo a estrada vicinal.

A novilha da raça Braford abatida pelos criminosos, era avaliada em R$ 3 mil reais, segundo informou o produtor aos policias da DP.

Em 8 meses, a vítima perdeu 5 bovinos e 2 ovinos para este tipo de crime. Ele resigna-se que em 15 dias, essa foi a segunda vez que recebeu a visita dos abigeatários. Segundo o proprietário é o 4º mês que isso ocorre e o prejuízo acumulado é de R$ 15 mil reais.

A polícia civil está investigando o caso através da equipe de furto e abigeatos coordenada pelo Delegado de Polícia Maurício Arruda Coronel.