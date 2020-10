Produtores do assentamento reclamam de cerca elétrica colocada na estrada do Unidos pela Terra

Compartilhe















O coordenador do assentamento Unidos pela Terra, no Passo Novo, Bruno Gardino, procurou à reportagem para fazer a denúncia de um morador lindeiro ao local que colocou uma cerca elétrica no meio da estrada principal dentro do assentamento.

Ele diz que foram colocados, desde o último sábado, dois palanque e cordas de arame com energia elétrica e uns animais foram soltos no corredor.

-Algumas pessoas desavisadas correm o risco e cada vez que temos que passar devemos baixar os fios.

O trabalhador disse que não sabe a quem recorrer neste caso, mas precisa que a “cerca” seja retirada do meio da principal estrada dentro do assentamento Unidos Pela Terra.

Vera Soares Pedroso