Produtores fazem duras críticas a falta de conservação da RS-566

A estrada que dá acesso a várias localidades do interior do Município, numa extensão de mais de 70Km, tem um trecho que inicia no trevo das Quatro Bocas com 35Km de pavimentação e depois segue de chão – e é nessa parte que os condutores enfrentam muitos problemas.

José Atílio Minussi diz que conhece bem a estrada.- É lamentável essa situação, acredito que estamos omissos em em relação a esta empreeiteira. A estrada apresenta problemas há mais de seis meses e ninguém faz nada. Muitos carros sofrem nos, devido a essa realidade, atestam os que precisa utilizar essa via para se deslocar ao interior ou vir par área urbana.

São 30 km críticos com essas chuvaradas. Desde a ponta da balsa do Mariano até a ponte do Inhanduí, tem vários pontos de atoleiro, eu principalmente não me animo a dirigir sozinha nesse trecho, dependo do meu esposo ou do meu filho para dirigir, por receio de ficar com a caminhonete atolada num desses atoleiros e depender da boa vontade dos vizinhos par ser puxada a trator, comentou Cleunita Minussi.

O engenheiro Paulo Maister, do DAER, informa que existe um buraco no início da pavimentação que já está arrumado. Quanto a parte de terra, sempre que chove criam-se pontos de mais dificuldade, mas que não se configura como ataloleiro.