Professores do IFFAr retornam de greve nesta próxima semana

O SINASEFE – Seção Sindical Alegrete, que representa os servidores do Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete, comunica que a categoria docente decidiu, em assembleia realizada no dia 12 de junho encerrar a greve e retomar as atividades a partir do dia 17 de junho. A categoria TAE optou por manter a greve por tempo indeterminado.

A greve do SINASEFE, iniciada em abril deste ano é um instrumento legítimo de luta, acionada quando as demandas dos trabalhadores foram minimizadas pelo governo. O Campus Alegrete contribuiu significativamente para o movimento nacional, completando na próxima segunda-feira dois meses com o calendário acadêmico suspenso.

IFFAr – Alegrete

Os técnicos administrativos decidiram continuar com a paralisação, pressionando para que o governo valorize a educação. Este movimento não é isolado e conta com a adesão de outras instituições.

Neste momento, os docentes decidiram retomar as atividades devido a questões locais e dificuldades enfrentadas pelo campus. Eles vão retomar o calendário acadêmico conscientes da importante contribuição dada à causa, sabendo que dois meses de paralisação para o Campus Alegrete representam uma expressiva participação no movimento.

A Direção Geral do IFFar – Campus Alegrete informa a retomada das atividades letivas a partir da próxima segunda-feira, dia 17, para todas as turmas e cursos nos seus respectivos horários. Durante a próxima semana, a direção do campus irá esclarecer as questões relacionadas ao calendário acadêmico, bem como o funcionamento das atividades institucionais.

A greve nacional continua em vigor, e aguarda-se que o governo apresente propostas adequadas para as questões que motivaram essa luta. O Comando Nacional de Greve e o SINASEFE Nacional convocaram as seções sindicais para a 193ª Plenária, que será realizada nos dias 21 e 22 de junho de 2024. As principais pautas serão a análise da conjuntura atual e a deliberação sobre as novas propostas do governo.