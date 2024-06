É preciso redobrar cuidados para evitar focos de mosquito da dengue com calor fora de época em Alegrete

Share on Email

Com uma semana de calor em pleno outono, uma das preocupações é quanto ao aumento de focos de mosquitos da dengue em Alegrete. O trabalho da vigilância é permanente com visitas às residências, verificando água parada em potes, vasos e outros locais que possam servir para o mosquito procriar.

Temperatura mais elevada é uma potencial condição para que o aedes aegypti se prolifere. Os dados da Secretaria da Saúde apontam que em Alegrete existem mais 800 de focos.

Diante do elevado número de focos, ainda em fevereiro deste ano, houve a aplicação de larvicida, e borrifação espacial e residual, objetivando eliminar as larvas do mosquito antes que se desenvolvam e se tornem vetores da doença e eliminar o mosquito adulto Aedes aegypti, transmissor.

A comunidade deve ter cuidados em não deixar caixa de água destampada, piscinas sem limpeza e, também, facilitar a entrada dos agentes nos pátios para fazer as vistorias que são de fundamental importância para identificar focos, isolar a área e tomar as medidas cabíveis.

O chefe de Vigilância Ambiental em Saúde, Rodrigo Azevedo, reitera que a conscientização das pessoas é uma peça chave no controle da proliferação do Aedes. A participação ativa da comunidade é essencial nesse processo, pois temos encontrado muitas residências e terrenos baldios com criadouros de mosquitos, e que a população não descarte pneus e lixos em locais irregulares.

Para denúncias podem entrar em contado pelos números: 55 3426-2908, 55 3120-1087 ou 99158-4911, das 7h30 às 17h30, ou direto no endereço : Visconde de Tamandaré, 649 de segunda-feira a sexta-feira.