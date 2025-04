Profissionais da segurança pública são homenageados na Câmara de Alegrete

Com a presença de inúmeras autoridades da Brigada Militar, Guarda Municipal, Executivo, Corporação de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Federal, o evento finalizou sua programação, que perdurou por três dias. Estiveram presentes o prefeito Jesse Trindade, o presidente do Legislativo, Cléo Trindade, demais vereadores e servidores municipais.

O proponente do evento e autor do Projeto de Lei nº 0004/2024, que originou a Lei nº 6.781, instituidora da Semana Municipal da Segurança Pública, Vagner Fan, ressaltou em seu discurso inicial o sucesso e a participação das escolas, vereadores e autoridades civis e militares durante toda a programação. Também reforçou que esta foi a primeira edição e agradeceu à Mesa Diretora pelo apoio e parceria na organização. “Precisamos pautar esse tema tanto para o Executivo quanto para o Governo do Estado, assim mostrando o valor real da segurança pública”, complementou o vereador.

Logo após, os homenageados da noite foram chamados e receberam os certificados das autoridades presentes pelos seus respectivos trabalhos realizados perante a sociedade alegretense. Todos os homenageados subiram à tribuna e discursaram com entusiasmo, ressaltando o quanto as gratificações são significativas para seguirem com seus propósitos de proteger e defender a população.

Paulo Henrique Bukowski

Formado em superior de tecnologia em segurança pública, Paulo Henrique Bukowski iniciou sua carreira em 2011, quando foi nomeado para exercer o cargo de agente penitenciário no Presídio de Cruz Alta. De 2013 a 2016 foi chefe de segurança do Presídio Estadual de Alegrete. Desde então, em uma carreira ascendente baseada em formações, exerceu diversas funções como supervisor de turma, administrador de estabelecimento, ASD e manutenção. Agora, com 13 anos de experiência, exerce a função de administrador do Presídio Estadual de Alegrete.

Rogério Leal Lima

Casado com Daniela Ferreira Lima, pai de Bruno e Juliano, Régio Leal Lima é formado pela Faculdade de Direito de Santa Maria (FADISMA) como tecnólogo em segurança pública. No momento, está cursando pós-graduação pela Faculdade Focus, também em segurança pública.

É funcionário público municipal, concursado desde 1996, desempenhando a função de guarda municipal, na qual hoje exerce o cargo de diretor.

Antônio Flávio Gonçalves da Silva

Natural de Alegrete, Antônio Flávio Gonçalves da Silva ingressou na Brigada Militar em 1980. Como soldado, esteve à frente de diversas situações que marcaram sua memória. Durante o verão no litoral gaúcho, atuou nas operações Golfinho em várias ocasiões. Aposentou-se em 2001, alcançando o posto de 2º sargento da Brigada Militar. Após deixar a corporação, dedicou-se à função de conselheiro tutelar, sendo eleito e permanecendo por quatro anos. Atualmente, aos 69 anos, aposentado, cuida de sua família e ainda trabalha como motorista de aplicativo.

José Gustavo Canabarro Saldanha

Formado em Direito, iniciou sua carreira na Corporação de Bombeiros em 1991. Desde então, serviu em quatro quartéis de bombeiros do Estado. Foi presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública de Alegrete. Idealizou o Troféu Bombeiro Honorário e o projeto Direitos Humanos nas Escolas de Quaraí. Atuou como coordenador regional da Associação dos Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul e foi diretor da Academia de Medalhística Cívico-Militar do Brasil. Recebeu diversas honrarias, entre elas: Diploma Bombeiros Destaque, Medalha de Serviço Policial Militar, Medalha do Mérito Bombeiro Militar do Brasil e Comenda do Mérito Acadêmico.

Simone Goulart Fernandes

Natural de Alegrete, é graduada em Matemática (Licenciatura) e possui pós-graduação em Ensino da Matemática e em Direito Penal e Criminologia. Foi aprovada no concurso para escrivã da Polícia Civil do RS, tomando posse em setembro de 2010, com lotação na 1ª Delegacia de Polícia de Uruguaiana, onde atuou no plantão. Foi transferida para Alegrete em outubro de 2016, onde passou pela Delegacia de Polícia Regional e pela 1ª Delegacia de Polícia da cidade, onde atualmente exerce sua função.

Marcos Alves Fogaça

Nascido em Machadinho, veio para Alegrete em 1995 para o serviço militar obrigatório. De 1996 a 2003 atuou como 3º sargento comandante de carro de combate, em Alegrete. Formado em licenciatura em Matemática, foi professor substituto de Física e Estatística no Instituto Federal Farroupilha, além de atuar como docente em instituições como URCAMP e Colégio Divino Coração. Em 2016 ingressou na Polícia Rodoviária Federal, tendo exercido diversas funções na Delegacia da PRF de Uruguaiana.

Laércio Lanes de Lanes

Natural de Jaguari, foi aprovado na ESA em 2002. Em 2003 foi designado para o 6º RCB em Alegrete. Exerceu a função de sargento do Exército Brasileiro por quase 12 anos na cidade. Em 2014 foi aprovado na SUSEPE, onde trabalhou em diversos estabelecimentos prisionais, como nas cidades de Encantado, Itaqui e Venâncio Aires, sempre residindo em Alegrete. Em 2017 conseguiu transferência para Alegrete, onde atua até o presente momento.

No segundo ato, ocorreu a cerimônia de entrega do Título Cidadão Alegretense a Laércio Lanes de Lanes. Com proposição do vereador Vagner Fan, a homenagem é um reconhecimento ao esforço contínuo, à integridade e ao impacto positivo que o policial penal tem gerado na vida dos cidadãos de Alegrete. “O meu objetivo sempre foi voltar para Alegrete, mesmo passando por outras cidades. Me sinto acolhido e garanto que Alegrete sempre está no meu coração”, afirmou o novo cidadão alegretense.

