Sala 10 da saúde adota nova dinâmica para desafogar atendimentos fora de Alegrete

Um dos desafios da Secretaria da Saúde de Alegrete desde o início da gestão, em janeiro passado, era quanto ao atendimento de pacientes que precisam de tratamento fora domicílio.

A Secretária da Saúde, Heilli Temp, junto com o coordenador do tratamento fora domicílio, Celeni Viana, se reuniram para dar uma nova dinâmica na conhecida sala 10, no TDF e agilizar o atendimento a quem mais precisa. E para isso pela primeira vez contam com uma médica e um enfermeiro para atender os pacientes.

A Drª Laíse de Oliveira Cruz e o enfermeiro João Francisco Pinheiro realizam o primeiro atendimento . Ela explica que trabalham para agilizar a demanda. E observam quem pode ir de ônibus ou carro, conforme a real necessidade de cada pessoa. – Nós estamos vendo com pacientes oncológicos, renais, com problemas pulmonares e cardíacos o tempo que aguardam algum tipo de consulta, exame ou cirurgia e de acordo com a urgência agilizando. Tudo é passado para regulação do Estado que determina a cidade e o local onde pacientes aqui de Alegrete devem ser encaminhados, cita.

Celeni Viana, que coordena o setor, explica que antes as pessoas demoravam em média 40 minutos para serem atendidas e agora passou para 20m e isso vem agilizando as demandas de quem precisa de atendimento fora da cidade. E vamos trabalhar para melhorar cada vez mais esse importante serviços da saúde de Alegrete, destaca.