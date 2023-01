Proibição para estacionar no entorno dos Patinhos continua em vigor mesmo durante Efipan

De acordo com o Secretário de Segurança, Mobilidade e Cidadania, Daniel Rosso, essa foi uma medida preventiva em relação às constantes reclamações de aglomerações, algazarra, som alto, drogadição entre outras situações de forma recorrente, ou seja, diariamente.

Desta forma, em razão dos jogos noturnos no Estádio Farroupilha, a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, decidiu reforçar aos alegretenses e aos condutores de veículos, que os jogos do Efipan encerram no máximo às 23h30min, portanto, permanece a restrição de estacionamento no entorno do Parque durante as seis horas já estabelecidas.

Em caso de descumprimento a ação poderá implicar em multa e guincho. O 42º Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano, o Efipan iniciou na quarta-feira (18), e ocorre até o dia 29, transformando a 3ª Capital Farroupilha no palco do futebol infantil panamericano durante 12 dias do mês de janeiro.