Balneários e praias de Alegrete e região seguem liberados para banho, garante Fepam

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou em seu boletim do programa Balneabilidade da temporada 2022/2023, as análises feitas até o dia 13.

Segundo a entidade, não houve registro de alteração com relação à anterior, mantendo os mesmos pontos impróprios. São Jerônimo na Praia do Encontro – Rio Jacuí e Tapes no Balneário Rebelo na Laguna dos Patos.

Dessa forma, do total de 90 pontos monitorados em 43 municípios, 88 estão balneáveis e os veranistas podem entrar na água sem problemas.

Em Alegrete, o balneário Caverá (Arroio Caverá), integra a lista dos locais próprios para banho. Na região, a praia Rainha do Sol (Rio Ibicuí), em Manoel Viana também apresentou condições favoráveis. Também receberam sinal verde pela Fepan, a praia das Areias Brancas (Rio Santa Maria) em Rosário do Sul, balneário Jacaquá (Rio Ibicuí) em São Francisco de Assis e balneário Passo do Umbu (Rio Ibicuí) em São Vicente do Sul.

O Balneabilidade integra o projeto RS Verão Total do Governo do Estado. Os dados das análises das águas serão divulgados sempre às sextas-feiras, no site e nas mídias sociais da Fepam, até o dia 24 de fevereiro de 2023.

Os avisos de local próprio ou impróprio estão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta e análise da água. O aviso de impróprio significa que as pessoas devem evitar o banho naquele local. Já quando a placa estiver com o selo de próprio, o banho está liberado.

Além das coletas e análises realizadas pelo laboratório da Fepam em parceria com a equipe da Regional nos balneários do Litoral Norte, o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) realiza as análises e coletas nos balneários da praia do Laranjal e a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), nos demais balneários contemplados pelo programa.

Entre na água apenas em local com condição própria para o banho. Evite tomar banho em época chuvosa, nas primeiras 24 horas após chuvas intensas ou em períodos de cheia dos rios. Não tome banho em locais com concentração de algas. São recomendações aos banhistas, sugeridas pelo projeto RS Verão Total.