É preciso ter cuidado ao consumir alimentos no calor, diz Coordenador da Vigilância Sanitária

Estamos vivendo os dias mais quentes do ano, com nosso verão aqui na fronteira, sempre marcado por altas temperaturas.

Um dos cuidados que devemos ter, em especial, é com os alimentos que ingerimos nesta época.

O coordenador da Vigilância Sanitária do Município, Carlos Humberto Conceição Vasques, em entrevista ao PAT, falou de vários aspectos e cuidados que as empresas e nós consumidores devemos ter ao ingerir alimentos de origem animal nesta época.

Ele explica que os frezzer devem estar na temperatura ideal, de zero a sete graus, para que os alimentos como carnes, iogurtes queijos, presuntos e outros possam ser consumidos com segurança pelas pessoas.

Ele dá uma dica importante: quando forem comprar carne ou qualquer outro produto que está em refrigeração ou congelado deixem para o final, depois do colocar os outros itens no carrinho.

-Imaginem com este calor colocar a carne primeiro, e depois um monte de coisa em cima e até passar no caixa, ao chegar em casa ela vai estar descolagelando e isso é perigoso para a proliferação de bactérias”.

A orientação às empresas é não desligar frezzer à noite, porque oscila a temperatura e isso prejudica a conservação dos alimentos. E também para que mercados e outros não encham com produtos, porque os que estão na frente tendem a perder temperatura com o abre e fecha da porta do frezzer.

As empresas, conforme Carlos Humberto, devem ter planilhas de controle e a cada 2h verificar a situação das camêras que conservam alimentos. Um exemplo que o técnico deu, foi dos bifes de hamburguers que se estiverem moles não devem ser consumidos.

– A Vigilância verifica esse controle, porque é muito sério manter as temperaturas e condicionamento adequado de alimentos agora no verão, alerta Carlos Humberto.

Um produto bastante consumido nesta epoca é o sorvete, e o coordenador da Vigilância afirma que o produto deve estar em calda pasteurizada e observar bem onde ficam armazenados, assim como a máquinas de sorvetes que não pode ficar pegando sol.

O setor conta com 11 pessoas, sendo um veterinário, uma farmacêutica e mais os fiscais sanitários.