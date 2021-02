Projeto Cidade mais Limpa é mais uma tentativa de frear o desrespeito ao meio ambiente

Não é preciso ser especialista para perceber que o exemplo é a melhor forma de mostrar que pode dar certo. E, está sendo assim, que o vereador Vagner Fan, colocou a mão na massa e apresentou o projeto Alegrete Mais Limpa.

Com uma preocupação que se arrasta ao longo de anos, o legislador sempre foi envolvido com esse tema. Há anos busca recursos e melhorias junto à Associação Tiaraju e ao grupo Recicla. Todos envolvidos em reciclagem e cuidados com o Planeta Terra.

O Projeto, Alegrete Mais Limpa, tem por objetivo tornar a cidade mais limpa, bonita, cuidada, sustentável e agradável de se viver.

As fases, tem por objetivo envolver o maior número de alegretenses possível. Pois é imprescindível a colaboração de toda comunidade. Uma das ações que já vem sendo realizada são os mutirões. As limpezas dos locais públicos e privados contam com a solidariedade, com resultados muito positivos. ” Se as pessoas entenderem que a união realmente faz a força, já será muito bom. Pois com isso, vamos criando grupos que vão realizar limpezas em locais diversos. Isso também resulta em um cuidado maior. Serão mais pessoas cuidando e observando possíveis irregularidades e descarte de lixos em locais impróprios” – disse vereador.