Filas e emoção marcam início da vacinação de idosos em Alegrete

Depois de mais de 11 meses de pandemia em que choramos muitos óbitos e só a liberação da vacina poderia ascender uma luz de esperança a todos os brasileiros, neste dia 9 de fevereiro, o início da imunização de idosos foi um marco a muitos alegretenses.

Com a chegada da quarta remessa de vacinas ao Município, num num total de 1.370 doses ( sendo que 230 serão para área da saúde) e liberação para que idosos com 85 anos ou mais pudessem ser vacinados, desde cedo se formaram filas nas unidades de saúde do Município.

Acompanhados de familiares ou sozinhos eles foram se vacinar, protagonizando cenas de muita emoção. São homens e mulheres que contribuíram por grande parte da vida com seu trabalho para a sociedade em que vivem. Alguns com 100 anos, que com mobilidade relativa as décadas de vida, mesmo assim foram se vacinar.

O longevo Lauro Inácio Thomas, de 90 anos, foi bem cedinho para fila da ESF Vila Nova acompanhado da filha Carmem Thomas.

Ele disse que ouvia no rádio atentamente as notícias para saber quando ia poder ser vacinado. Emocionado mostrou a cartão com a primeira dose contra a COVID -19.

Todas as unidades de saúde do Município com sala de vacinas estão aplicando a primeiro dose da vacina a idosos nesta faixa etária. É preciso levar documento.

Não há previsão de quando vão chegar mais doses do imunizante aqui na cidade.

Vera Soares Pedroso

Fotos: facebook