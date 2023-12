Projeto da LAF é autorizado e prefeitura garante recurso financeiro

A perigosa rotina, sem solução, de cavalos soltos em locais públicos de Alegrete

O presidente da entidade esportiva, Ramud Maruf, esteve presente no evento que simbolizou a confirmação do repasse para o esporte municipal. A confirmação do projeto na esfera executiva contou com a presença do vice-prefeito Jesse Trindade, do procurador Paulo Faraco e do secretário de educação, esporte e lazer Rui Alexandre Medeiros.

A assinatura, no valor de R$ 146 mil, reserva um montante de R$ 40 mil para equipes representantes de Alegrete na modalidade de beach soccer e participantes da Copa RS de Futebol Amador. Para a Liga, estão destinados os R$ 106 mil, para as competições organizadas pela entidade.

Maruf não poupou elogios pela assinatura do projeto. “Vamos realizar o maior e melhor campeonato dos últimos tempos”, afirmou o empresário e desportista. Apesar de a temporada ter começado às vésperas do fim do ano, a ideia é impulsionar as competições já em janeiro, inclusive com o campeonato de escolinhas.

Um dos trunfos para temporada que vai adentrar 2024, é o uso do VAR nas finais do certame das categorias. O presidente ainda reserva outras melhorias para a competição amadora.

A temporada 2023/2024, iniciou no último sábado (16), com seis jogos válidos pela categoria sênior especial (40tinhas). Conforme o cronograma da LAF, o campeonato retorna em janeiro dia 13.