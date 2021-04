Companheiro bate na mulher e na enteada de 9 anos

Compartilhe















Mãe e filha foram agredidas no bairro Vera Cruz, em Alegrete.

A Brigada Militar foi acionada na noite do último sábado (10), por volta das 24h, depois de uma briga entre um casal que resultou em agressões entre eles e também em uma criança de nove anos.

Segundo a ocorrência, o acusado estava consumindo bebida alcoólica e passou a questionar a companheira sobre assuntos pertinentes à família. Na discussão, o homem que tinha um relacionamento de mais de quatro anos com a mulher, a agrediu com socos na cabeça e puxões de cabelo. Ao ver a mãe ser agredida, a filha de nove anos começou a chorar e foi atingida com um ponta pé no rosto.

Assim que viu a agressão que a filha sofreu, a mulher revidou e além dos socos, jogou uma tesoura em direção ao acusado que sofreu uma pequena lesão, no braço esquerdo.

Quando os policiais chegaram na casa, localizada no bairro Vera Cruz, o homem não apresentou objeção à abordagem. Ele estava em uma peça e a mulher e a filha que não tinham lesões aparentes, trancadas em um quarto.

Do relacionamento do casal nasceu um menino que tem três anos. A menina é de um outro relacionamento.

Eles foram levados à delegacia de Polícia e feito registro simples.