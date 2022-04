Própolis: saiba o que é e os seus inúmeros benefícios para a saúde

As abelhas possuem uma importância significativa para o equilíbrio do planeta. Entre os benefícios desses pequenos seres vivos, está a polinização, que contribui significativamente para a regeneração das florestas e para biodiversidade. Além disso, as abelhas são essenciais para os seres humanos, proporcionando a existência de muitos alimentos presentes em nosso cotidiano, como o própolis. Você já conhecia esse alimento? A seguir, mostramos as contribuições do própolis para a vida humana.

Como mencionado anteriormente, o própolis é um alimento, produzido quando as abelhas coletam flores, folhas e cascas de plantas. Nesse processo, a saliva das abelhas e as resinas coletadas formam uma substância com muitos benefícios para a saúde. A composição exata de uma amostra de própolis varia a partir de determinados fatores, como: a localização das abelhas, a colméia em que estão inseridas, o tipo de planta extraída e a estação do ano.

O fato é que já foram identificados mais de 200 compostos no própolis. Mas, em geral, é composto por resina e bálsamo vegetal, cera, óleos essenciais e aromáticos, pólen e outras substâncias variadas, incluindo resíduos orgânicos. Em razão disso, a sua cor também pode variar, podendo ter a tonalidade verde, marrom ou vermelha. O própolis é bastante indicado para diminuir inflamações e para tratar diversos problemas de saúde.

O extrato de própolis, por exemplo, por possuir propriedades antibacterianas, antivirais, antifúngicas e anti-inflamatórias, é indicado para combater microorganismos, tais quais bactérias e vírus, além de ser usado para fortalecer o sistema imunológico. No entanto, mais estudos científicos precisam ser feitos para confirmar a eficácia do própolis para a saúde e, também, para averiguar os riscos no seu uso contínuo e em quantidades excessivas.

É indicado consultar um profissional da saúde para saber a quantidade e a frequência ideal para o uso dessa substância. A forma de uso também pode variar: é comum que o própolis seja ingerido puro ou diluído em água ou chá. Ademais, ele também pode estar inserido em receitas, como shots matinais, misturados com outros ingredientes anti-inflamatórios e anti-oxidantes.

Fontes: Viva Bem UOL – Associação Caatinga

João Baptista Favero Marques