Bairro Centenário tem nova presidente na associação de moradores

Na semana passada, o agora ex- presidente Dolisete Ferreira e o ex- vice- presidente Cláudio Dutra, renunciaram aos cargos por motivos pessoais e de saúde.

Desta forma, a então, secretária do bairro assumiu a responsabilidade em prol da comunidade .

Destemida, Marcele Favero Almeida decidiu vestir a camisa e seguir o trabalho no bairro.

Ela esclarece que muitas demandas já estão sendo realizadas em parceria com os órgãos responsáveis, com o apoio da UABA ( União de Associação de Bairros) e a colaboração dos moradores.

“Uma Associação de bairro não é só composta por presidente, vice e diretoria e sim por todos os moradores que compartilham ideias com união e respeito. Assumo esse compromisso com humildade e respeito e, assim, quero seguir buscando alternativas para as resoluções mais prementes. Seguir auxiliando na praça do bairro que já está sendo realizada, melhorias nas ruas, colocação de bueiros, também a academia do bairro, através de uma emenda parlamentar que foi viabilizada pelo deputado Márcio Biolchi e em breve será instalada no bairro” destaca Marcele.

Ela acrescenta que vai, literalmente, vestir a camisa como já estava fazendo, dentro das possibilidades.

” Ser um líder comunitário é um trabalho voluntário que exige comprometimento, mas também união e parceria. Todos são importantes. As opiniões e ideias devem, sim, ser compartilhadas e, principalmente, a empatia e o respeito.

Todas as ideias são bem-vindas. É necessário que as pessoas falem, comentem mas, mais necessário ainda é ter respeito.

Logico que sempre haverá ideias adversas e pensamentos que diferem, mas com diálogo e respeito pode -se obter as melhores alternativas para as resoluções das problemáticas sociais, além do que nada se resolve da noite para o dia.

Mas com certeza as coisas aos poucos podem ter soluções. Quero somar, também, como já estávamos fazendo com a gestão. Vamos seguir realizando tudo que estiver ao alcance de uma associação de bairro” pondera a nova presidente.

Marcele é Secretária da Uaba (União de Associação dos Bairros de Alegrete) e o presidente Airton Alende e Vice presidente Tânia Branco a parabenizaram pela liderança e trabalho já realizado em prol das pessoas e que, nesta nova etapa, Marcele pode contar com o apoio deles nas demandas do bairro.

O agora, ex- presidente Dolisete Ferreira destacou aos moradores que fica feliz da Marcele ter decidido assumir a presidência. Pois é uma mulher íntegra, capacitada e tem moral para fazer um excelente trabalho. E, mesmo afastado, afirma que ela pode contar com ele.

Já o ex- vice -presidente Cláudio, comenta que Marcele é uma pessoa responsável, sabe fazer as coisas e cita: eu confio muito nessa jovem.

Ambos são lideranças e possuem um trabalho comunitário de anos e afirmam que ela continuará fazendo um bom trabalho.