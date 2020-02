Psicóloga faz fotos de formatura com ônibus que a levava para Unir e viraliza na web: ‘Era um perrengue’

Campelo? Ok. Beca? Ok. Canudo? Ok. E a pose? Ok também. Agora posta aquela foto com campus da Unir pela última vez. Depois de cinco anos indo e vindo da Universidade Federal de Rondônia (Unir), a agora psicóloga Esthela Bianchini, de 25 anos, fez questão de fazer o ensaio fotográfico da formatura com o ônibus que fazia o percurso até a instituição em Porto Velho.