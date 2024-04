Ciclista sofre ferimentos ao ser atingido por uma Spin na Eurípedes Brasil Milano

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo informações da Brigada Militar, o ciclista seguia em direção ao Parque Porto dos Aguateiros quando foi atingido pelo motorista de um veículo Spin que transitava pela Rua Nossa Senhora do Carmo. O impacto resultou em lesões nos braços do ciclista, além de um corte na cabeça. A vítima relatou não se lembrar dos detalhes do acidente.

Dois jovens morrem em acidente na BR 290; um deles é alegretense

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o encaminhou à Santa Casa local. O condutor do veículo Spin prestou assistência no local.