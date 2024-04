Bombeiros de Alegrete e militares binômios de itaqui mantêm buscas ao jovem Jardel Nunes

Militares binômios realizaram buscas com cão na tarde de ontem (26), na tentativa de pistas de Jardel Nunes.

As operações de busca continuaram hoje, com o reforço dos militares binômios de Itaqui, acompanhados pelo cão Logan. A equipe, em conjunto com a guarnição de serviço dos Bombeiros de Alegrete, cobriu uma área total de aproximadamente 3810 m². Durante a ação, o cão Logan, certificado nacionalmente para busca e resgate, não demonstrou nenhum interesse ou mudança de comportamento que indicasse a presença de Jardel Nunes Ferreira na área investigada.

Logan, com sete anos de idade, é um veterano em operações de busca e resgate, tendo sido treinado desde os três meses de idade para essa função. Ele ganhou destaque em missões anteriores, incluindo sua atuação em Brumadinho há cinco anos e, mais recentemente, no Vale do Taquari. A equipe, sediada em Itaqui, está altamente capacitada para lidar com essas situações.

O trabalho dos bombeiros começou após a solicitação da Brigada Militar, feita via telefone de emergência 193. Na tarde de quinta-feira (25), partes de uma moto, que tudo indica ser a que Jardel estava no dia 17 quando desapareceu, foram avistadas no local, próximo à ponte de acesso às unidades militares, na rua General Vitorino. Porém, não foram identificados quaisquer outros objetos pessoais, como roupas, capacete ou documentos, que pudessem indicar a presença do jovem na área. Até o momento não há indícios conclusivos sobre o paradeiro de Jardel Nunes Ferreira. A família mantém buscas e qualquer informação pode ser repassada à Brigada Militar ou Polícia Civil.