Quais os signos mais e menos propensos a se apaixonar

Obviamente, uma pessoa leiga em astrologia não seria capaz de ordenar os signos mais e menos propensos a se apaixonar. Em razão disso, é necessário que uma especialista na área nos auxilie na elaboração deste ranking. Cristiane Toledo, astróloga e terapeuta, abaixo, apresenta a sua classificação. Inicialmente, vamos ver os signos que se apaixonam com mais recorrência.

Liderando o ranking está o signo de Peixes. Romântico e idealista, está sempre à procura de um amor perfeito. Vive paixões verdadeiras e sabe se doar ao seu parceiro. Também, é caracterizado por ser bastante generoso nos seus relacionamentos, a ponto de até se esquecer da própria satisfação na vida a dois.

Na 2ª posição, aparece Câncer. Considerado o mais sentimental do zodíaco, este signo é regido pela Lua e é extremamente influenciado pelas emoções. Eterno apaixonado, o canceriano se apaixona com frequência e possui uma preocupação enorme com quem está ao seu lado.

Fechando o top 3 dos mais apaixonados vem o Escorpião. Extremamente intenso, não sabe o que é meio termo. O escorpiano é conhecido por ter a sexualidade em alta. Além disso, é muito romântico e quando está apaixonado, costuma ser bem sentimental.

E quais são os signos menos propensos a se apaixonar? O último colocado do ranking é Capricórnio. Conhecido por ser fiel, o capricorniano guarda muita coisa pra si, principalmente, no que se refere a sentimentos. Costuma fazer uma análise detalhada do indivíduo com quem está prestes a construir uma relação, já que quase sempre espera algo em troca ao fazer concessões.

Outro signo que não se apaixona com muita facilidade é Virgem. O virginiano gosta de tudo bem organizado e isso inclui suas paixões e sentimentos. Tímido e reservado, é necessário respeitar o seu tempo para que comece a mostrar o seu lado falante, romântico e sedutor.

Por fim, fechando a tríade dos signos menos propensos a se apaixonar, temos Aquário. O aquariano busca o equilíbrio e se atrai pelas novidades. Fã de liberdade e autenticidade, o aquariano não gosta de pessoas grudentas e de conversas superficiais. Apesar de romântico, a pessoa desse signo costuma esconder o que sente por muito tempo. Se entregar a alguém não é uma tarefa fácil, pois possui um amor excessivo por si próprio.

João Baptista Favero Marques