Definidos os 8 classificados nos “Quarentinha” da Copa dos Campeões

Encerrou no sábado (30), a fase classificatória da 5ª Copa dos Campeões promovida pelo Palmeiras para clubes da sênior especial.

Dos cinco jogos apenas um não saiu. O Operário já eliminado não compareceu e deu os 3 pontos para o Nacional que segue adiante na disputa. A partida entre Fluminense e Boca Jrs, terminou com um empate sem gols e ambas equipes confirmaram classificação.

O Tinga fez 1 a 0 no União e eliminou o time da Vila Izabel da Copa. No clássico da rodada o Sindicato levou a melhor sobre o Centenário com uma vitória mínima de 1 a 0. Os dois clubes seguem na disputa. O São José carimbou a vaga na última rodada, fez 2 a 0 no SER Ceva e entrou entre os classificados.

De acordo com o coordenador técnico Valdir Knierin os jogos de quartas de final acontecem no complexo de campos do Palmeiras.

No próximo dia 6, no campo do Palmeiras às 15hs, jogam Boca Jrs. x Centenário. No Estrelão às 15hs, São José x Nacional. Os outros dois jogos iniciam às 16h30min. No Palmeiras disputam vaga SER Ceva x Tinga e no Estrelão jogam

Fluminense x Sindicato.

