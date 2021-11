Quarteto do União Esportes vence torneio de voleibol em Manoel Viana

Share on Email

No ultimo domingo (21), a cidade de Manoel Viana foi palco de uma competição de voleibol 4×4.

O torneio no naipe masculino reuniu seis equipes de cidades da região. A cidade de Alegrete foi bem representada pela equipe do União Esportes.

Após jogos da fase classificatória a final foi disputada entre o União e o quarteto da cidade Bagé. Os alegretenses que já tinham superado a disputa nos grupos chegaram a grande final.

Divididos em duas chaves a competição contou com os anfitriões MVI – Manoel Viana, Santiago; Quaraí e São Francisco de Assis e União Alegrete e Bagé Sul que fizeram uma impecável final.

O jogo do título foi vencido por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/17 sobre o Bagé Sul, com festa em quadra para equipe de Alegrete.

Time de Alegrete fez a festa

A competição de voleibol teve apoio e realização numa parceria entre a prefeitura municipal de Manoel Viana e Sesc Alegrete.

Fotos: União Esportes (divulgação)