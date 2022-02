Quase 24h depois, corpo de André Martins é retirado das ferragens de caminhão

Share on Email

A ação foi realizada com o apoio do caminhão guincho do 10° Batalhão Logístico do Exército Brasileiro (Alegrete).

O local onde o caminhão Volvo VM 270, com placas de Cruzeiro do Sul/RS, foi localizado era de difícil acesso.

Na tarde de ontem(3), de acordo com uma amiga da família, um funcionário de uma empresa que está realizando a limpeza às margens da rodovia, visualizou o veículo e acionou a Polícia.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Bombeiros se deslocaram para o KM 538 da BR 290, onde o trabalho iniciou e se manteve até as 3h. Como não foi possível a retirada do corpo, nesta manhã, uma grande operação foi montada para que o trabalho fosse reiniciado.

Por volta das 14h o Delegado de Polícia Erickson Gonçalves, comunicou o resgate do corpo de Carlos André Fernandes Martins de 40 anos, que foi reconhecido por familiares.

A ocorrência

Policiais da Delegacia de Polícia do Alegrete e da DECRAB Alegrete localizaram o caminhão no dia 03, às margens da BR 290, na altura do KM 538, tombado em uma ribanceira.

O condutor foi identificado como sendo o alegretense Carlos André Fernandes Martins, desaparecido desde a madrugada do dia 2.

Carlos Andre havia sido visto pela última vez em um posto de combustíveis de Rosário do Sul, quando saiu no caminhão da empresa em que trabalha(Faro) com destino ao Alegrete, por volta de 00h10min.

A ocorrência de desaparecimento foi registrada na DPPA Alegrete por volta de meio dia de quarta-feira. O Delegado Erickson Gonçalves de Freitas determinou o início das investigações, conversando também com a Delegacia de Polícia de Rosário do Sul e deslocando policiais da investigação da DP e da DECRAB Alegrete para diligências.

Ainda, o próprio Delegado de Polícia empreendeu buscas nos arredores da BR 290, para o fim de averiguar informações recebidas por populares e reconhecer possíveis locais de cativeiro.

No dia 03, durante as buscas na BR 290, os policiais foram informador pelo funcionário de uma empresa que realizava limpeza à margens da rodovia que havia um caminhão tombado, no KM 538.

Por volta de 16h20, a Polícia Civil localizou o veículo, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fins de verificar a possibilidade da retirada do corpo.

O local em que o caminhão se encontrava é de difícil acesso, sendo que o Corpo de Bombeiros não obteve êxito na remoção, na primeira ação realizada até por volta das 3h de hoje, o que foi possível nesta tarde, com o apoio do Exército Brasileiro.