Meio Ambiente sugere proposta às cooperativas de catadores de recicláveis

Na manhã de quinta-feira, 03, a Secretaria de Meio Ambiente (Semmam) realizou com os presidentes da Cooperativas dos Catadores de Resíduos Sólidos de Alegrete (COCARSAL), Giovane Fagundes, e da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Tiarajú, Nelson Silva. A iniciativa visa avaliar o trabalho realizado pelas equipes, apresentar novas rotas e propor projetos em parceria com as duas instituições.

A partir desta oportunidade, um trabalho de conscientização porta-a-porta será desenvolvido pela Semmam em parceria com a COCARSAL para implantação da coleta seletiva, sem a implantação dos contentores, no Bairro Nilo Soares Gonçalves. Na próxima semana, a mesma iniciativa ocorrerá no Bairro Capão do Angico, em parceria com a Associação Tiarajú.

O material oriundo da Coleta Seletiva, que é recolhido pelo caminhão da coleta, é entregue diretamente na COCARSAL e na Associação Tiarajú, conforme cronograma estabelecido.

Também foi tratado a respeito da ampliação da coleta seletiva para o Bairro Maria do Carmo, a qual deverá ser implantada ainda no mês de fevereiro.

Para mais informações a respeito da Coleta Seletiva, contentores e cronograma, entre em contato através do telefone 3961-1682 ou 99147-2179.