Quem vale mais: o cavalo Fusaichi Pegasus ou o atual elenco do Flamengo?

No Brasil, a indústria do cavalo fornece cerca de 6x mais empregos que a indústria automobilística. Segundo dados do Estudo do Complexo do Agronegócio Cavalo, realizado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/Universidade de São Paulo (Esalq/SP), anualmente, a atividade movimenta R$ 16,5 bilhões e gera aproximadamente 3 milhões de postos de trabalho. Mas, afinal de contas, qual é o maior valor já visto em uma negociação de cavalos?

Se você acha que pagar R$ 500, R$ 700 ou R$ 1000 é muito, então vai se impressionar com o valor atribuído ao cavalo mais caro do mundo. Em 2000, um cavalo chamado Fusaichi Pegasus alcançou um recorde de preço que até hoje não conseguiu ser quebrado. Nascido em 1997, ele foi vendido um ano depois por US$ 4 milhões, uma quantia considerável. Podemos perceber que as expectativas postas em Pegasus eram grandes e foram correspondidas.

Em 2000, Fusaichi Pegasus venceu a Kentuchy Derby, tradicional corrida de cavalos nos Estados Unidos e considerada a maior do mundo. Após esta grande conquista, os proprietários de Pegasus receberam uma oferta impressionante. O grupo irlandês de criação, Coolmore Stud, ofereceu US$ 70 milhões – o que equivale a quase R$ 360 milhões nos dias de hoje, tornando Pegasus detentor do posto de cavalo mais caro da história.

Fusaichi Pegasus, atualmente, faz carreira como cavalo de reprodução. No decorrer da sua incrível trajetória como cavalo de corrida, Pegasus ganhou cerca de R$ 7,1 milhões, um valor surpreendente. Sem dúvidas, hoje, pode-se assegurar que o arriscado investimento de US$ 4 milhões de dólares, feito em 1998, deu mais do que certo.

E a resposta à indagação do título deste post é que o cavalo Pegasus custou 360 milhões de reais, enquanto o atual elenco do Flamengo está avaliado em 128 milhões de euros, cerca de 850 milhões de reais, segundo a revista Lance.

Por João Baptista Favero Marques