Queria ter chegado antes para salvar o menino, diz jovem que entrou em terreno após cães atacarem criança

Morador do bairro, ele conta que inicialmente propôs às outras pessoas que tentavam, do outro lado do muro, afugentar os animais, para entrarem juntos e retirar o menino.

O rapaz conta que esteve na delegacia com o pai e a irmã do menino. “Foi triste, ninguém esperava uma coisa dessas. Bem na noite de Natal acontece uma coisa dessa. Tentei fazer o que eu podia”, lamenta.

Durante o atendimento à criança, os cachorros tentaram atacar novamente. Os policiais atiraram. Dois animais foram sacrificados e um terceiro ficou ferido. Três ficaram acuados no canil dentro do imóvel.

Nesta quinta (26), a polícia procura o dono do terreno para prestar depoimento. Segundo vizinhos, no local funcionava uma garagem de ônibus que foi desativada há cerca de cinco anos.

O corpo de Luiz Fernando Teixeira de Santana foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) central durante a madrugada desta quinta-feira (26). O pai do garoto cobrou um posicionamento do responsável pelo local e questionou a falta de placas avisando sobre a presença dos cães.

“Não tem placa de identificação de que consta animal no terreno. (…) Um filho maravilhoso, infelizmente aconteceu essa fatalidade e estou sem meu filhinho”, disse Manoel Luiz de Santana. Por volta das 11h, o corpo do menino foi levado para o Cemitério Campo Grande .

Em nota, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA) afirma que os profissionais entraram no terreno com ajuda da Polícia Militar, Polícia Ambiental e a equipe do Canil da Guarda Civil Metropolitana (GCM), onde havia três corpos de animais Sem Raça Definida (SRD) abatidos pela PM e outros três cães com vida (1 rottweiller e 2 SRD). Os animais foram removidos pela equipe da DVZ.