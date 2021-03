Radar flagra veículo a mais de 150 km na ERS 377

Compartilhe















Na manhã do último sábado (27), durante a fiscalização, um policial militar do Pelotão Rodoviário de Alegrete flagrou um veículo trafegando a 153 km/h na RSC 377. O registro foi realizado no km 380, em Alegrete. A velocidade foi medida através do radar trucam, e a velocidade máxima permitida para o local é de 80 km/h.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar, não atende somente o município de Alegrete. É responsável por cerca de 400km da malha rodoviária estadual que abrange também, Manoel Viana, Cacequi, Rosário do Sul, Uruguaiana, São Francisco de Assis e Santana do Livramento.

Com um trabalho preventivo e ostensivo, os policiais realizam uma ação de orientação aos condutores. A fiscalização é uma medida quanta à prevenção de acidentes e apreensões de algum ilícito penal.

Os policiais rodoviários estaduais contam com radar móvel na fiscalização eletrônica de velocidade, assim como, um moderno tablet com impressão instantânea na confecção dos autos de infração de trânsito.

Com informações sargento Arlã

Fotos: Sd Fabrício