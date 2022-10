Pane mecânica, em carreta, provoca acidente na BR 290 em Alegrete

No início da tarde desta quarta-feira(19), uma falha mecânica na quinta roda do cavalo-trator acabou desatrelando o semirreboque de uma carreta, na BR 290, em Alegrete.

Desta forma, o semirreboque caiu fora da pista, em um barranco, próximo ao trevo de acesso a Avenida Assis Brasil e bairro Piola.

De acordo com os policiais rodoviários federais, não houve feridos e o motorista trafegava sentido Uruguaiana / Alegrete.

O relato do condutor, aos policiais, foi de que terminou a manobra de contorno do trevo, o cavalo-trator seguiu e o semirreboque acabou invadindo a contramão e caindo no barranco. O acidente foi no Km 583 sentido decrescente.