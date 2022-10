Polícia Civil concluiu o inquérito da morte de Geandre Gomes, assassinado há 3 meses

Share on Email

Três meses depois da execução do alegretense Geandre Gomes, de 27 anos, a polícia civil por intermédio do setor de investigação, sob a coordenação da Delegada Fernanda Mendonça, remeteu ao Ministério Público o Inquérito Policial sobre o caso.

Segundo informações, após oitivas e duas prisões, foi constatado que havia uma rivalidade entre Geandre e Arthur Bicca(que foi assassinado uma semana depois).

Ambos eram promotores de eventos e as desavenças teriam sido a motivação para que Arthur Bicca tivesse executado Gege, na noite de 14 de julho, deste ano, no bairro Progresso.

Geandre estava saindo de casa para jantar com a mãe quando foi atingido com vários disparos de arma de fogo. A execução do jovem ocorreu na frente da progenitora.

No decorrer da investigação, no dia 23 de julho, o jovem apontado como autor dos disparos, Arthur Bicca de 21 anos, também, foi assassinado.

Houve, ainda, a prisão de mais dois indivíduos, um deles permanece preso e é apontado como o piloto da moto em que Arthur estava, já o outro foi liberado. Inicialmente, a suspeita era de que ele havia auxiliado na fuga.

Já, em relação ao assassinato de Arthur Bicca nenhuma informação foi repassada, portanto, o crime ainda está sem autoria.