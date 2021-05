Rastro Negro de Alegrete e a paranaense Oriana do Iguassu vencem GP no Jockey Club de Alegrete

Compartilhe















Atendendo todas as normas de segurança e prevenção ao coronavírus, o Jockey Club de Alegrete realizou dois grandes prêmios no final de semana.

O IGP Canto Alegretense e o GP Rio Ibirapuitã mobilizou somente criadores, técnicos e jóqueis na maior cancha reta do Brasil e distribuiu R$ 132 mil. A Vigilância Sanitária esteve presente no evento que atendeu todas as normas exigidas pelo município.

A disputa do Canto Alegretense reuniu duas fêmeas e um macho. A prova teve uma homenagem especial a Jeferson Machado, Irmãos Ferreti, Paulo Pelanda, Solanir Moraes e Valmir Baldiserra. Em 500 metros de cancha a representante paranaense Oriana do Iguassu, criação e propriedade do Haras Rio Iguassu, do treinador de I. Oliveira e condução de V. Silva, triunfou e levou o prêmio de 82 mil reais. Em segundo chegou o cavalo de Alegrete Imortal do Mig seguido de Grey Brayan da cidade de Cruz Alta.

No Grande Prêmio Rio Ibirapuitã deu os donos da casa na frente. Numa corrida impecável, Rastro Negro do Stud Deferenciado chegou na ponta soberano e arrematou os R$ 50 mil oferecido como prêmio ao vencedor do GP. Em segundo Welcome Tiger do Haras Água Viva de Alegrete seguido de Beautiful Dollar representante de Quaraí.

Rastro Negro é criação de Homero Tarrago Filho, propriedade da parceria Stud Deferenciado, Sandro Manzini e Gerson Fernandes. O jóquei vitorioso foi T. Gonçalves, do treinador L.Moraes. O GP Rio Ibirapuitã foi em homenagem a Flávio Vassalo (Toco) e Xavier Machado.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução