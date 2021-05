Alegretense vai jogar no Grêmio Esportivo Bagé

Compartilhe















O sonho de ser um jogador de futebol está mais perto para o jovem alegretense Ryan Lima Machado. Ele vai defender as cores do Grêmio Esportivo Bagé. Ele que é cria do Flamengo, se preparou e conseguiu ingressar no Sub-17 do GEB.

Aos 17 anos, Ryan do bairro Independência chegou em Bagé na última segunda-feira (3). Atleta da L&F Pizeta assessoria esportiva, Ryan e o diretor da assessoria esportiva Odair José Pizeta Pinto, firmaram mais um compromisso, proporcionando assim, a realização do sonho do jovem de Alegrete.

Ryan filho do casal Robson Machado e Carmela Lima vai integrar o elenco Sub-17 do jalde-negro fronteiriço. Ele se apresentou na equipe sub 17 do Grêmio Bagé para disputa do campeonato gaúcho que inicia em julho.

Já ambientado no Estádio da Pedra Moura, Ryan fez seu primeiro treinamento ontem e deixou boas impressões, destacou Pizeta.

