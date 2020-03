“Reabertura do comércio na próxima semana vai depender se não houver casos de Coronavírus”, afirma Márcio Amaral

Um grande debate iniciou nas redes sociais desde o pronunciamento do Presidente da República, na noite de terça-feira, em que ele defendeu a reabertura do comércio, das lotéricas, bancos. A declaração do Presidente evidenciou a necessidade de que a rotina do brasileiro voltasse ao normal, sem a necessidade do isolamento social para todos, exceto os grupos de risco.

Com isso, muitos comerciantes que já estavam debatendo sobre as dificuldades neste período em que o comércio está fechado, cerca de seis dias, buscaram unir forças para que o Decreto do Prefeito Márcio Amaral em que as lojas devem ficar 30 dias fechadas seja revogado e antecipada a abertura para próxima semana.

Uma reunião(através do sistema de teleconferência) na tarde de quinta-feira (26), com prefeito Márcio Amaral, Presidente do conselho superior do CEA e diretor do Sindilojas, Deonir Martini, Secretária da Saúde Bianca Casarotto, médicos, entidades empresariais, sindicais, associações intermediada pelo senador Heinze, mais de 20 lideranças avaliaram o cenário atual e debateram sobre a possibilidade da reabertura do comércio na próxima semana.

Em contato com Prefeito Márcio Amaral, ele explicou que ocorreu a reunião e, na próxima segunda-feira, terá um outro debate sobre o assunto e, a partir dessa avaliação de casos suspeitos do vírus e se não tiver casos positivos em Alegrete, poderá ocorrer ajustes no Decreto.

“Sem casos confirmados do Coronavírus e se o entendimento for reabrir alguns segmentos, tudo será de forma gradativa, com algumas regras e ainda não se tem o dia previsto da próxima semana”, comentou.

Durante a teleconferência também foi sugerida uma reunião dos empresários com representantes do Sicredi, Banrisul e Banco do Brasil, possivelmente, nesta sexta-feira (27) para possíveis linhas de créditos que venham a atender os comerciantes.- relatou o Presidente do Sindilojas, Roberto Segabinazzi em uma mensagem enviada em um grupo de whatsapp.