Real cancela amistoso contra SER Itaqui na inauguração da Arena Esporte em Alegrete

O jogo amistoso marcado para o próximo dia 21, na inauguração da quadra de esportes da Arena está cancelado.

A direção da Sociedade Esportiva Real achou por bem cancelar o jogo diante das últimas normas de prevenção do Covidi-19. A partida que iria marcar a inauguração da moderna quadra da Arena Esporte e Lazer, visava a preparação da equipe alegretense na Liga 2 do futsal gaúcho e apresentação do plantel 2020 a comunidade alegretense.

Em contato com o presidente do Real Gilson Barcelos, o grupo segue os trabalhos com cuidados de prevenção e uma nova data deve ser marcada para o amistoso.

A Arena Esporte e Lazer, segue o cronograma de agendamentos de jogos. Em nota, a entidade recreativa alegou que está tomando todos cuidados para prevenir o coronavírus e que o ginásio vai seguir o cronograma normalmente.

Júlio Cesar Santos