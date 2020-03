Diretor do Foro restringe audiências na prevenção ao coronavírus

Por conta dos cuidados e a prevenção ao corona vírus, a rotina do Foro de Alegrete também foi alterada.

O juiz diretor do Foro de Alegrete, Rafael Echevarria, a partir deste dia 17, suspendeu as audiências pela manhã, por 30 dias. As partes serão atendidas, em audiências, das das 12h às 19h e só vai manter as urgentes e de presos.

As audiências no Juizado Especial Cível, uma média de 40 por noite, às terças-feiras, também foram suspensas. A medida segue as determinações do Tribunal de Justiça do RS.

Já o trabalho do Ministério Público e Defensoria, só por telefone, e no local só se liberarem para urgência.

Em Alegrete, as aulas nas escolas municipais já foram canceladas e orientação é para que as pessoas mantenhamos cuidados básico como lavar as mãos várias vezes ao dia, evitar qualquer contato físico, inclusive dividir chimarrão e nos locais de trabalho e casa higienizar as mãos com álcool gel.