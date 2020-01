Real confirma presença na Série Prata da Liga Gaúcha e já iniciou preparação física

A Sociedade Esportiva Real vai jogar a Liga 2 em 2020. O convite chegou no último final de semana na mesa do presidente Gilson Barcelos. Uma troca de e-mail e tratativas com a direção terminou em uma reunião na última segunda-feira (27).

A direção bateu o martelo e retornou o e-mail com a confirmação do clube entre os 16 times que devem disputar a Série Prata da Liga Gaúcha de Futsal nesta temporada. O presidente Gilson reuniu o técnico Dema que deve ficar mais uma temporada, o preparador Alonso, e os dirigentes Rogério Trindade, José Grisa, Valter Fernandes e Paulo Cesar (Caju), para anunciar a participação de Alegrete na Liga Gaúcha 2.

“Demos preferência para a Liga, porque a Federação ferrou com o futsal em Alegrete, exigindo quadras com medidas 40×20”, explicou o dirigente.

Bastou a confirmação do clube na Liga 2 e o grupo iniciou as atividades visando a temporada. O preparador físico Alonso Medeiros já colocou o grupo de 18 atletas para correr. Segundo o profissional esta primeira série de atividades será enfatizada a parte física.

Os treinos acontecem na quadra do Real e desde o início dessa semana, logo após o anúncio da participação do clube na Série Prata da Liga.

No próximo domingo (1º), os presidentes dos clubes se reúnem em Cachoeirinha na sede da entidade para definir o campeonato da Liga 2.

Algumas equipes que confirmaram presença: ABELC, Cerro Largo, Santa Cruz, Cometa, Novo Barreiro, OMF, Vacaria, Ibira, XV de Novembro, Casca, Serafina Correa, AGE, Nadas, Canguçu e Real.

Júlio Cesar Santos Fotos: Luis Tassinari