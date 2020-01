A oportunidade que falta; apenas R$ 49,90

A Escola Emdime Centro de Formação está completando um ano de atividades e para comemorar essa conquista, lança a Campanha: “Emdime-se”! Qualifique-se!

A Escola está com a Campanha de Aniversário, com cursos nas mais diversas áreas por apenas R$49,90 (PREÇO ÚNICO).

Os cursos possuem duração de 1 até 3 meses, de acordo com o curso escolhido. Material didático, emissão de certificado e taxa de matrícula estão incluídos. O aluno não pagará nenhum valor adicional, sendo apenas os R$ 49,90.

As áreas disponibilizadas são: saúde e beleza, administrativa, informática, educação entre outras

Para ter acesso a essa campanha e aproveitar essa oportunidade é preciso se inscrever no link abaixo, pois a escola tem um limite de inscrições.

Inscreva-se aqui: https://forms.gle/jc5yKccg7Z7JQf538

E as novidades não param, a Emdime Centro de Formação, está trazendo para Alegrete uma das mais reconhecidas Universidades do Brasil, a Universidade Estácio de Sá. A Emdime será Polo EAD da Estácio de Sá em Alegrete, uma nova oportunidade para as pessoas que buscam ingressar em um curso superior.

Os interessados já podem se inscreverem para os mais de 40 cursos que a Universidade disponibiliza seja para graduação ou pós- graduação.

Para maiores informações ligue para (55) 3422 -0598 ou na Rua dos Andradas 171.