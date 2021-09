Real é derrotado na Arena e fica com um pé na Série C da Liga Gaúcha

Com mais um revés no Gauchão Sicoob Futsal Série B, o representante alegretense está matematicamente eliminado da competição em 2021.

No sábado (18), o Real recebeu a ABELC na Arena Esporte e Lazer e não conseguiu conter a boa equipe de Boa Vista do Buricá. O técnico Alonso Medeiros classificou o confronto como o jogo mais difícil até então.

O time alegretense facilitou a vida do adversário. Abusando de erros defensivos e pecando nas escassas finalizações, foi totalmente controlado pela ABELC.

A partida foi bastante movimentada e mais uma vez o Real apresentou falhas e erros que se repetem jogo após jogo. O adversário consolidou a vitória ainda na etapa inicial. Final 5 a 1 para Boa Vista do Buricá, com dois gols de Pablo, Marcio, Gonzales e Tchoco fecharam a goleada na Arena. Pelo Real Renan marcou o de honra.

Nos minutos finais, Renan acabou expulso e na falta o Real optou por encerrar o jogo, mas o adversário cobrou a infração e houve confusão em quadra.

“Levantar a cabeça e continuar trabalhando. O grupo sabia de suas dificuldades e viemos no intuito de não deixar o futsal morrer em nossa cidade. Agradecer cada um que se empenha em defender o time. Agradecer a torcida que compareceu no jogo. Pessoal da Live. Vamos seguir trabalhando pelo futsal de Alegrete”, destacou o técnico Alonso Medeiros.

O presidente Gilson Barcelos já trabalha nos bastidores para dar seguimento ao projeto de retorno ao Real no cenário estadual. No último sábado se reuniu com o deputado federal Afonso Motta e além de apresentar o projeto solicitou ajuda financeira para o clube seguir disputando as competições estaduais.

Barcelos também corre em busca de apoio por parte da prefeitura. O pedido solicitado completou um mês e ainda não teve consolidado a ajuda para o campeonato que já está terminando.

A rodada ainda teve a vitória do Fontoura Xavier por 6 a 2 em cima da ANBF, e goleada do Santa Rosa sobre o São José de Ihancorá por 5 a 0. A liderança é do Fontoura Xavier 21 pontos, Santa Rosa 18, ABELC 16, ANBF 12, AFSJI 10, APF 8 e Real 2.

O próximo compromisso do Real é no dia 25, pela 11ª rodada no Ginásio Municipal João Batista Moroni contra o Santa Rosa Futsal.

Fotos: Real