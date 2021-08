Jogando pela 5ª rodada do Gauchão Série B, o representante alegretense na competição somou o primeiro ponto. A partida no ginásio São José, na cidade de Boa Vista do Buricá foi contra a ABELC.

“Jogo muito difícil, de intensidade, sofremos um pouco do jogo mas fomos eficientes ao menos nas duas situações de gol no primeiro tempo”, destacou o treinador Alonso Medeiros.

O time alegretense abriu o marcador em uma jogada de escanteio ensaiada. O ala Jerri foi feliz em deslocar o goleiro adversário e colocar o Real na frente 1 a 0.

Em uma falha defensiva, o Real acabou tomando o empate. O Real se portou bem e foi valente. Correções na marcação e eficiente no ataque, o time de Alegrete criou chances e em uma delas no centro da quadra Pablo Witt dividiu e roubou a bola, arrancando em direção ao gol, o goleiro adversário saiu e de fora da área , Witt chutou forte de esquerda sem chances para o goleiro.

Real em Boa Vista do Buricá

Com 2 a 1 no placar, o Real cedeu espaço e faltando dois minutos para o final da primeira etapa, a ABELC empatou o jogo em 2 a 2. O jogo teve presença de 20% da capacidade de público, o que deve ocorrer no próximo jogo do Real na Arena em Alegrete.

Torcida retornou ao ginásio em Boa Vista do Buricá



No segundo tempo, um jogo mais aberto de inúmeras oportunidades para ambas equipes. O Real acertou a marcação e priorizou uma partida defensivamente mais concreta. A lamentar, no último ataque do jogo, Josimar acabou perdendo um chance clara de gol em um contra ataque desperdiçado na frente ao goleiro.

“Realizamos a partida de forma fria, concentrados, procurando não termos erros, conquistamos um ponto e agora na semana iremos trabalhar forte para conquistar os três pontos em casa”, resumiu Medeiros.

O próximo confronto do Real é no dia 21, na Arena contra a ANBF, representante de Novo Barreiro. A ANBF vem de derrota frente ao líder Fontoura Xavier.

Fotos: ABELC Futsal e Rede Tchê Alegrete