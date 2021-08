Alegrete realiza Conferência de Assistência- direitos do povo dever do Estado

O Conselho Municipal de Assistência Social, juntamente com a Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social, estão promovendo a Conferência com a finalidade de ratificar a Política de Assistência Social no município, por meio da consolidação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. O Conselho Municipal de Assistência Social vai realizar, dia 27 de agosto, no horário das 8h as 15h, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social tendo como tema “Assistência Social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”. O objetivo das conferências é debater as questões da assistência social e eleger os delegados para participar da Conferência Estadual. A Conferência Municipal de Assistência Social será realizada de forma não presencial, on line, e o acesso será por meio do facebook e youtube da Prefeitura Municipal de Alegrete. A comissão organizadora tem como presidente o conselheiro Adil de Oliveira Fernandes e a presidente do CMAS é a conselheira Ana Cristina Nunes da Costa.