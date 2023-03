Rebelião no Presídio de Rosário é controlada

Share on Email

Uma briga seguida de rebelião entre presos ocorreu durante a tarde deste sábado, 25/3, no presídio estadual de Rosário do Sul. Ainda não foi confirmado o número total de feridos e ou de óbitos. A Susepe, Brigada Militar e Polícia Civil controlaram a situação por volta de 4h30.

O Corpo de Bombeiros e Samu além de policiais e agentes de folga auxiliaram na ocorrência.

Às 2h40 o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na ocorrência. O Samu também foi chamado e ocorreram vários transportes de feridos para o hospital da cidade.

Um grande número de familiares de apenados se aglomeraram em frente ao presídio e também em frente ao hospital querendo saber o estado de saúde dos presos.

Nenhuma informação oficial foi passada para a imprensa. Extraoficialmente houve a divulgação de mortos e feridos.

A Gazeta compareceu no local e antes das 17h os agentes policiais dominaram a situação e iniciaram com o apoio de integrantes do GIR da SUSEPE uma revista geral e também a contagem de presos.

Em vídeos espalhados em redes sociais, aparentemente filmados pelos próprios presos, um grupo ocupa uma cozinha que está com o chão cheio de sangue. Também são filmados outros presos no pátio e em determinado momento aparece um dos presos com um revólver de cano curto.

A notícia ainda será atualizada.

Fonte:Jornal Gazeta de Rosário

Foto Julio Lemos/Divulgação