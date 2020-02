Recurso pode suspender a final da aspirantes da Liga, master e sênior estão confirmadas

Depois de definir os finalistas na categoria master da Liga Alegretense de Futebol no último sábado (8), a sênior e aspirantes também conheceram seus finalistas no domingo. Um recurso do Napoli na aspirantes pode suspender a final da categoria marcada para o próximo domingo.

Na master para atletas acima de 50 anos, a final será entre Nacional e Sindicato, jogo marcado para o próximo sábado (15), às 19h, no estádio municipal Farroupilha.

A categoria sênior realizou suas semifinais no último domingo pela manhã. Em campo, o Brandão derrotou o Napoli por 2 a 0, e o Centenário venceu o Fortaleza pelo esmo placar da primeira semifinal.

A final entre Centenário e Brandão está prevista para domingo (16), às 17h30min, no Farroupilha.

A categoria aspirantes realizou suas semifinais no domingo à noite, porém um recurso pode dar reviravolta nas próximas horas.

No jogo entre River Plate e Napoli, o tempo normal encerrou 0 a 0, nas penalidades deu River 3 a 2. Os dirigentes napolitanos entraram com um recurso junto a Liga alegando que um atleta do River Plate estava suspenso e deveria cumprir suspensão automática.

O caso está nas mãos do jurídico da LAF, que até o momento desta postagem não havia despachado o documento para junta disciplinar. Segundo informações o jogador do River foi expulso nas quartas de final da categoria sênior e de acordo com o regulamento deveria cumprir a suspensão nas duas categorias em que está inscrito. Ele cumpriu nos 30, e acabou jogando a semi contra o Napoli.

A reportagem entrou em contato com o presidente da LAF Paulo Cunha mas não obteve sucesso. Já o coordenador técnico da entidade Valdir Knierin, confirmou o recurso e disse que o departamento jurídico deve definir a questão, de outro lado confirmou a final no domingo entre Tinga e River. Se caso seja aceito o recurso vai para julgamento e a final do aspirantes está suspensa.

O Tinga desbancou o Boca Junior na outra semifinal da aspirantes. Após um empate sem gols em um jogo movimentado, o Tinga levou a vaga nas penalidades, 5 a 3.

As três finais do campeonato amador de Alegrete, são referentes a temporada 2019. Apenas a categoria sênior especial já tem seu campeão 2019.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução