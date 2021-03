Rede Baklizi completa 23 anos

Compartilhe















Em março de 1998, Uruguaiana acolheu um novo conceito em supermercados, nascia a primeira loja Baklizi trazendo informatização e climatização para o ramo.

Uma empresa familiar voltada para a comunidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, com uma filosofia de trabalho cativante. Nos dias de hoje, a Rede Baklizi está em expansão já com 14 lojas, buscando cada vez mais estar perto de seus clientes, sabendo como é importante o conforto de sempre ter uma loja perto por perto.

Atualmente, a rede conta com mais de dois mil colaboradores, distribuídos em seis cidades da fronteira oeste. Em Uruguaiana, sua cidade natal, é a empresa que mais gera empregos diretos e indiretos, sempre valorizando a mão de obra local. Uma empresa que investe nos potenciais locais, não só na mão de obra, mas também na hora de escolher seus fornecedores.

Quem visita a Rede Baklizi sempre se depara com novidades. Como a recente expansão para o ramo de lojas francas, com Free Shops tanto no território uruguaio, quanto do lado brasileiro da fronteira contribuindo, não só para que Uruguaiana se torne a capital brasileira dos Free Shops, como também possibilitando que outras cidades da região desfrutem dos benefícios deste ramo em ascensão.

Ao comemorar seus 23 anos de trajetória, a Rede Baklizi não poderia deixar de agradecer a todos que fazem parte da sua história: parceiros, colaboradores e, claro, nossos queridos clientes parte fundamental na realização destes feitos.

A família Baklizi agradece à comunidade gaúcha e fronteiriça que tão bem nos acolheu!

Rede Baklizi, 23 anos de respeito por ti!